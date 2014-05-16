В Донецке боевики напали на штаб Нацгвардии, силовики оказали сопротивление

В пятницу, 16 мая, в Донецке группа боевиков попыталась захватить здание штаба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Группой неизвестных лиц была предпринята попытка захвата здания штаба Восточного оперативно - территориального объединения Национальной гвардии Украины в городе Донецке", - говорится в сообщении.

Некоторое время военнослужащие отстреливались и оказывали сопротивление. Сейчас стрельба временно приостановлена и идут переговоры с целью урегулирования ситуации.

Кроме того, пресс-служба опровергла информацию о сдаче оружия бойцами Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Начальник группы по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД Украины Дмитрий Образцов рассказал, что около 30 вооруженных людей на автобусе подъехали к месту дислокации части и оцепили ее.

На данный момент они находятся в управлении, с ними проводятся переговоры, сообщает издание 62.ua.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь 16 мая, в Изюме на Харьковщине боевики напали на базу АТО, были ранены два бойца Нацгвардии.