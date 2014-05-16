В Луганске неизвестные разобрали взлетную полосу аэродрома

Взлетно-посадочная полоса в районе бывшего Луганского военного училища штурманов демонтирована неизвестными людьми.

Данный случай прокомментировала глава пресс-службы Луганской областной милиции Татьяна Погукай, сообщает "Сегодня".

Злоумышленики сняли практически все плиты со взлетно-посадочной полосы, оставив на месте только 20 штук.

По словам очевидцев, воры загрузили плиты и вывезли их на трех больших грузовиках.

"Накануне мне позвонил один журналист и сообщил, что неизвестные разобрали взлетную полосу и грузят ее в большие грузовики "сорокатонники". Об этом случае я сообщила в дежурную часть. На место выехала милиция. Действительно, часть полосы была демонтирована, и за второй партией никто не возвращался. На месте дежурит группа милиционеров", - сообщила Погукай.

Также в милиции нам сообщили, что данный факт внесен в единый государственный реестр досудебных расследований, ведется следственно-оперативная работа.

"На данный момент сотрудники милиции опрашивают свидетелей, может кто-то запомнил номера машин, да и "сорокатонников" не так уж и много в регионе. Также выясняется, кому принадлежит полоса", - подчеркнула Погукай.

Как известно, из-за нестабильной ситуации на востоке Украины участились случаи мародерства, угонов автотранспорта и похищения людей.

Напомним, 16 мая в Луганске задержан один из командиров так называемой "армии Юго-Востока", террорист Алексей Рельке.