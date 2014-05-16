На востоке Украины погиб 21 силовик, 65 ранены - СМИ

С начала антитеррористической операции в восточных регионах Украины погиб 21 человек, ранены 65 бойцов, принимавших участие в АТО.

Об этом сообщил источник в СБУ, пишет УНИАН.

В частности, среди погибших: 18 бойцов ВСУ, 3 бойца спецподразделения "Альфа".

Среди раненых: 29 сотрудников Службы безопасности, 27 - Вооруженных Сил Украины, 1 медик ВСУ, 5 военнослужащих Внутренних войск, 1 сотрудник МВД, 2 - Национальной гвардии.

Кроме того, 2 военнослужащих ВСУ считаются без вести пропавшими.

Напомним, 15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

15 мая и.о президента Украины александр Турчинов заявил, что АТО на востоке Украины может быть остановлена только при условии, когда террористы сложат оружие и освободят заложников.