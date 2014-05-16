Крымские татары выйдут на митинги, несмотря на запрет оккупационной власти

Крымские татары готовы выйти на акции 17-18 мая по случаю 70-летия депортации, несмотря на запрет самопровозглашенного главы Совмина Крыма Сергея Аксенова на проведение массовых мероприятий в регионе до 6 июня.

Об этом заявил лидер крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНИАН.

"Мы продолжили консультации с властью, но люди предупреждают, что они придут", - сказал Чубаров.

Между тем, по мнению главы Меджлиса, если, несмотря на запрет, массовые акции все-таки состоятся, то это может привести к трагическим последствиям для их участников, поскольку, как отметил Чубаров, уровень ксенофобии среди тех, кто сегодня управляет Крымом, значительно вырос.

Лидер Меджлиса заявил, что в ближайшие дни продолжит консультации с представителями властей Крыма, а также правоохранителями, добавив, что в субботу, 17 мая, днем пройдет заседание Меджлиса, а до этого запланирована встреча с омбудсменом России. После всех этих встреч, консультаций будет выработана позиция Меджлиса относительно действий на 17-18 мая.

"23 года у нас не было никаких проблем с проведением акций... Для крымских татар 18 мая — это значительная частичка их я. Мы живем с горечью утраты о жертвах депортации 1944 года, с горечью утраты об умерших в ссылке", - сказал Чубаров.

Он также отметил, что массовые мероприятия в Крыму проходили 1 и 9 Мая, хотя на юго-востоке Украины было также неспокойно, как и сегодня.

Кроме того, Чубаров считает, что запрет на проведение акций до 6 июня обусловлен тем, что именно в этот день стартует традиционный для Крыма фестиваль "Великое русское слово".

Глава Меджлиса также подчеркнул, что президент России Владимир Путин ранее выдал указ о реабилитации людей, пострадавших в результате репрессий, в котором поручил правительству РФ оказывать содействие органам местной власти в Крыму по организации мероприятий к 70-летию депортации, и этот документ противоречит сегодняшнему "указу" Аксенова о запрете акций.

Напомним, 16 мая нелегитимный глава правительства Крыма Аксенов до 6 июня запретил проведение на полуострове массовых мероприятий.

Массовые события на территории Крыма ограничены в связи с "ситуацией на востоке Украины" и во избежание возможных провокаций и недопущения срыва курортного сезона на полуострове.