В Донецке боевики захватили штаб Нацгвардии: силовики оружие не сдали

В Донецке представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили Штаб Восточного оперативного объединения Национальной гвардии Украины, который расположен возле мотеля.

Об этом сообщил пресс-офицер УВТрК внутренних войск МВС Украины Дмитрий Образцов, пишет УНИАН.

По его словам, "личный состав с оружием оттуда (из штаба – ред.) вышел, был передислоцирован в другой военный городок".

Как сообщили в группе по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД Украины, пишет Остров.

"Во избежание кровопролития и жертв среди личного состава, принято решение оставить военный городок и передислоцировать личный состав, вооружение и технику на территорию второго городка воинской части №3037 в Донецке по ул.Куприна", - сказали в Центре.

В Центре сообщили, что "в настоящий момент военный городок находится под контролем батальона "Восток" "ДНР".



Отвечая на вопрос о том, захватили ли сепаратисты оружие и в каком количестве, он ответил: "Пока такой информацией не располагаю", - сказал Образцов.

Напомним, ранее Образцов рассказывал, что около 30 вооруженных людей на автобусе подъехали к месту дислокации части и оцепили ее.