Путин на встрече с крымскими татарами: самый пострадавший от репрессий - русский народ

Президент России Владимир Путин встретился с представителями крымских татар накануне 70-й годовщины депортации. Глава РФ пообещал развивать полуостров, но, вспоминая о сталинских репрессиях, заявил, что больше всего от них пострадал русский народ.

"Мы с вами находимся в преддверии скорбной, печальной даты, мимо которой мы пройти не можем: с 18 по 20 мая 1944 года была проведена войсками НКВД очень бесчеловечная акция – выселен целый народ из Крыма. Вы знаете, что не только крымскотатарский народ пострадал в ходе репрессий. Самым большим пострадавшим народом, безусловно, был русский народ. Ещё в 20-30-е годы начались репрессии, начались они с казаков, со священнослужителей. Потом так называемые кулаки попались под руку, а потом и все политические противники тогдашнего политического режима", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.



"Что касается крымскотатарского народа, то он пострадал, может быть, даже больше всех, имея в виду, что вернулся в свои родные места позже, чем другие народы, репрессированные в ходе этих сталинских мероприятий", - уточнил президент РФ.

Также он рассказал, что "за предыдущие 20 с лишним лет, к сожалению, мало что было сделано с точки зрения поддержки крымских татар, которые переехали к местам своего постоянного жительства из Таджикистана, Узбекистана, из Казахстана".

"Мне президент Татарстана, который у вас бывал несколько раз, рассказывал, что люди живут в очень, мягко говоря, скромных условиях: ни дорог нормальных нет, ни детских садов, ни поликлиник – в общем, мало что есть. Поэтому работа предстоит очень большая", - отметил он.

Вместе с тем, Путин фактически призвал крымских татар не участвовать в противоречиях России и Украины, которые, напомним, обострились после аннексии Крыма.



"Ни в коем случае все мы не можем допустить, чтобы крымскотатарский народ стал разменной монетой в каких-то спорах, в том числе и прежде всего межгосударственных спорах. Особенно в каких-то спорах, скажем, между Россией и Украиной. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы крымские татары стали разменной монетой. И так настрадались люди уже достаточно за предыдущие десятилетия, и сейчас их ещё вталкивать в какие-то спорные вопросы абсолютно недопустимо", - сказал президент РФ.



"Я понимаю, что есть люди, которые, надо признать, многое сделали для крымских татар, на протяжении целых десятилетий боролись за их права. Но все мы должны осознать, что интересы крымских татар сегодня связаны с Россией, с Российской Федерацией, и нельзя защищать интересы других, третьих государств, используя крымскотатарский фактор. Это пойдёт только во вред народу. Это нужно осознать. И, наоборот, мы сделаем всё, я хочу это подчеркнуть, – всё, что от нас зависит, для того чтобы люди почувствовали себя полноценными хозяевами своей земли", - фактически предупредил Путин.

Напомним, что заявления президента РФ прозвучали на фоне решения незаконных крымских "властей" о запрете массовых акций в Крыму, в частности, митинга крымских татар, посвященного 70-й годовщине депортации, который назначен на 18 мая.

Также напомним, что оккупационные власти не пускают в Крым одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.