Ночью в Славянске произошел бой между силовиками и террористами - СМИ

Ночью в Славянске произошло боевое столкновение украинских силовиков и террористов.

Об этом сообщает "Громадське ТБ".

Так, в районе завода "Зевс-Керамика" в небо взлетали осветительные ракеты и звучали мощные взрывы.

"Очень мощный взрыв. И в центре слышно. На Артема стекла в окнах дрожат. Опять взрыв... сильно слышно в районах: железнодорожный вокзал, Артема, Северный, центр", - рассказали местные жители.

Также очевидцы сообщили, что бой в одном из районов города завязался после обстрела террористами украинских блокпостов из артиллерии, установленной в жилых кварталах города.

По информации местных жителей, в одну из больниц города доставили известного террориста Бабая с тяжелым ранением.

Больше об атаках террористов и проведении АТО смотрите в спецтеме "Главреда".