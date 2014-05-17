Ночью в Славянске произошел бой между силовиками и террористами - СМИ

Возле одного из заводов города ночью взлетали осветительные ракеты, слышались взрывы.
Ночью в Славянске произошло боевое столкновение украинских силовиков и террористов.
Об этом сообщает "Громадське ТБ".
Так, в районе завода "Зевс-Керамика" в небо взлетали осветительные ракеты и звучали мощные взрывы.
"Очень мощный взрыв. И в центре слышно. На Артема стекла в окнах дрожат. Опять взрыв... сильно слышно в районах: железнодорожный вокзал, Артема, Северный, центр", - рассказали местные жители.
Также очевидцы сообщили, что бой в одном из районов города завязался после обстрела террористами украинских блокпостов из артиллерии, установленной в жилых кварталах города.
По информации местных жителей, в одну из больниц города доставили известного террориста Бабая с тяжелым ранением.
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