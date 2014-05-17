Ночью луганские террористы отбили у пограничников своего лидера - Болотова

Ночью на пограничном пункте пропуска "Должанский" был задержан лидер луганских сепаратистов Валерий Болотов, которого позже освободили местные боевики.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает "Интерфакс-Украина".

На пограничном КПП произошел ожесточенный бой, в результате которого боевикам удалось освободить "губернатора" ЛНР Валерия Болотова.

"Украинские пограничники задержали его в 5:45, проинформировали об этом все правоохранительные органы, в том числе представителей антитеррористической операции и около 2 часов ждали подмоги силовиков, однако никто так и не приехал", - сообщили в погранведомстве.

По данным пограничников, в результате ожесточенного боя более ста вооруженных боевиков смогли отбить Болотова у пограничников.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, как сообщал "Главред", 13 мая, сепаратисты в Луганске заявили, что на "губернатора" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерия Болотова совершено покушение.

Позже стало известно, что Болотов беспрепятстсвенно выехал в Россию - у пограничников не было повода задериважать лидера сепаратистов.