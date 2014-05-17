Бой с террористами за освобождение Болотова: у эксперта много вопросов

Освобождение лидера луганских сепаратистов Валерия Болотова, задержанного пограничниками на КПП "Должанский" оставило много вопросов.

Об этом заявил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"По оперативным данным, освобождение задержанного "губернатора" террористической организации "ЛНР" Валерия Болотова произошло при очень странных обстоятельствах", - подчеркнул он.

Так, по сообщениям Госпогранслужбы, "в результате "ожесточенного боя" в пункте пропуска "Должанский" (Луганская область) вооруженные боевики смогли отбить "губернатора" террористической организации "ЛНР" Валерия Болотова. Как сообщили в ведомстве в комментарии СМИ, "украинские пограничники задержали его в 5:45, проинформировали об этом все правоохранительные органы, в том числе представителей антитеррористической операции и около 2 часов ждали на подмогу силовиков, однако никто так и не приехал", - отметил Тымчук.

Тем временем, эксперт располагает другими данными: "сразу после задержания Болотова к пункту пропуска "Должанский" штабом АТО были посланы два вертолета с целью обеспечить вывоз задержанного "губернатора". Однако к их прибытию задержанный был увезен террористами на джипе черного цвета".

"В то же время, на данный момент не удается обнаружить никаких свидетельств, подтверждающих факт "ожесточенного боя" близ пункта пропуска "Должанский", якобы в результате которого был освобожден Болотов. Свидетельств о присутствии близ пункта пропуска большого количества боевиков "при отбитии" Болотова также нет", - подчеркнул Тымчук.

"В настоящее время мы, группа "ИС", проводим собственное расследование обстоятельств этого происшествия. Также предлагаем украинским правоохранительным органам тщательно расследовать этот инцидент с детальным информированием общественности", - заявил эксперт.

Также он предложил руководству украинских силовиков рассмотреть вопрос усиления подразделений пограничников, выполняющих задачи по непосредственной охране госграницы.

"Желательно не сотрудниками Госпогранслужбы, а подразделениями других силовых структур", - резюмировал Тымчук.

Больше об атаках террористов и проведении АТО смотрите в спецтеме "Главреда".