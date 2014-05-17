В Севастополе крымским татарам также запретили траурный митинг в годовщину депортации

В Севастополе крымским татарам запретили проведение массовых мероприятий к 70-летию депортации народа из Крыма.

Такое распоряжение издал оккупационный "губернатор" Севастополя Сергей Меняйло, передает Укринформ.

Свое решение он обосновал событиями на юго-востоке Украины и возможными провокациями экстремистов.

При этом на 19 мая в Севастополе назначено детское шествие по случаю Дня пионерии.

Ранее крымским татарам запретил проведение массовых акций и "премьер"-самозванец Сергей Аксенов.

Лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров обратился к "прокурору" Крыма Наталье Поклонской с просьбой проверить законность указа Аксенова о запрете на проведение общекрымского траурного митинга в Симферополе 18 мая.

"В случае сохранения запрета на проведение траурного митинга крымские татары все равно могут выйти на площадь", - заявил Чубаров.

Также председатель Меджлиса продемонстрировал журналистам указ Владимира Путина о реабилитации народов Крыма от 21 апреля, в котором есть норма для власти способствовать проведению траурных мероприятий 18 мая и заявил, что таким образом указ Аксенова противоречит этому указу президента РФ.

"Я жду решений прокуратуры России, если она контролирует эту территорию", - заявил лидер Меджлиса.

Он также сказал, что запрет уже обсуждается в ряде международных организаций, в частности ОБСЕ и ООН.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев пообещал, что не поедет в Крым на годовщину депортации, чтобы не провоцировать беспорядки на границе.