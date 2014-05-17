Потери силовиков в ходе АТО: 24 убитых, 70 раненых - Тымчук

В ходе проведения антитеррористической операции в рядах украинских силовиков были убиты 24 человека, еще около 70 получили ранения.

Об этом заявил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"По данным группы "Информационное Сопротивление", в ходе АТО были зафиксированы следующие потери:

Вооруженные силы Украины - 16 человек;

СБУ -3 человека;

ВВ МВД (Национальная гвардия) - 5 человек;

Раненых в целом около 70 человек".

В то же время Тымчук подчеркнул, что группа не является официальной структурой, а потому не собирается публиковать списки погибших.

"Мы не официальная структура, поэтому ожидаем, что списки погибших героев будут уточнены соответствующими госорганами. Стоит понимать, что предоставление подобной исчерпывающей и объективной информации – это наш святой долг перед теми, кто отдал свою жизнь во имя Украины. Также это важная составляющая противодействия лживой российской пропаганде", - резюмировал он.

Напомним, ранее в СБУ неофициально сообщили, что в ходе АТО был убит 21 представитель силовых структур.

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