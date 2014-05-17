Болотов прибыл в Луганск, а пограничники рассказали о бое с террористами

В Луганск прибыл "губернатор"-самозванец Валерий Болотов, которого утром террористы отбили у пограничников.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас Болотов находится в штабе ЛНР, сообщил пресс-секретарь так называемой "армии Юго-Востока" Василий Никитин.

Также он заверил, что жизни Болотова ничего не угрожает.

Никитин подчеркнул, что во время прохождения Болотова российско-украинской границы его попытались задержать украинские пограничники, но боевики смогли отбить своего лидера.

Что касается цели пребывания в России "губернатора"-самозванца, то якобы он там проходил курс лечения после ранения.

Тем временем, в Погранслужбе сообщили о подробностях задержания и освобождения Валерия Болотова.

Рано утром на КПП "Должанский" прибыл автомобиль BMW, в котором находились трое мужчин. Одним из них оказался Болотов.

Согласно поручению СБУ, пограничники задержали лидера сепаратистов и сразу же взяли его под охрану.

"Понимая, что в связи с данной ситуацией возможно нападение на пункт пропуска, личный состав был поднят по команде "К бою". Пограничники вывели из пункта пропуска всех пассажиров, прекратили все процедуры оформления, о чем проинформировали российскую сторону, и заняли оборону. Около 7 часов к пункту пропуска с территории Украины прибыло 200 вооруженных лиц с оружием. Они разместились вокруг пункта пропуска и начали требовать освобождения В.Болотова", - отметили в Госпогранслужбе.

Чтобы затянуть время до прибытия вертолетов, которые должны были забрать задержанного сепаратиста, пограничники начали вести переговоры с террористами о недопущении кровопролития.

"Однако в 7:50 ими была спровоцирована ситуация и началась стрельба", - добавили в Госпогранслужбе.

Террористы пошли на штурм пункта пропуска, применяя при этом все имеющееся вооружение и гранаты, и отбили Болотова.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал о множестве вопросов, которые вызвало у него освобождение Болотова.