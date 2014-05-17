Проведение выборов в Донецкой и Луганской областях становится все опаснее - ЦИК

Проведение президентских выборов в Донецкой и Луганской областях становиться все более затруднительным.

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

В этой связи члены комиссии призвали и.о. президента Украины Александра Турчинова принять безотлагательные меры, чтобы жители Донецкой и Луганской областей смогли реализовать свое избирательное право.

В комиссии также подчеркнули необходимость создания безопасных условий для беспрепятственного осуществления полномочий членами избиркомов и органами Госреестра избирателей.

Также в ЦИК рассказали, что, по состоянию на 16 мая к проведению выборов не готовы шесть избирательных округов в Донецкой и Луганской областях.

"Указанные обстоятельства препятствуют получению указанными окружными избирательными комиссиями почтовых отправлений, в том числе от Центральной избирательной комиссии", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ЦИК рассказали о многочисленных отказах членов участковых избиркомов Донецкой и Луганской областей выполнять свои полномочия из-за угрозы их личной безопасности и безопасности членов их семей вследствие постоянных угроз и давления.

Ситуация с подготовкой проведения внеочередных выборов 25 мая в Донецкой и Луганской областях ухудшилась, - резюмировали в ЦИК и заявили о бездействии отдельных подразделений органов МВД и СБУ.

"Это проявляется в ненадлежащем обеспечении охраны помещений избирательных комиссий, органов ведения Госреестра избирателей и приводит к их захвату, похищению предоставленного этим комиссиям имущества и избирательной документации, и угрозам и физическому воздействию на членов избирательных комиссий", - рассказали в ЦИК.

Как сообщал "Главред", ранее сепаратисты на Донбассе заявили, что не допустят проведения президентских выборов в регионе.