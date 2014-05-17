Донецкие террористы попросятся в Россию "в очень спешном порядке"

Александр Бородай, "премьер-министр" так называемой "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, заявил, что в ближайшее время она планирует попросить Москву о включении ее в состав России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, пишет "Остров".

"Конечно, планируем", - сказал Бородай, отвечая на вопрос журналистов.

На уточняющий вопрос, когда такая просьба может быть официально подготовлена, он ответил, что в самое ближайшее время.

"Мы все это будем делать в очень спешном порядке", - сказал представитель сепаратистов.

Кроме того, Бородай сообщил, что так называемая ДНР обратится к РФ с просьбой установить дипломатические отношения с республикой.

Напомним, "премьер" так называемой ДНР является гражданином России.

Ранее донецкие сепаратисты уже просились в состав России, но в Москве заявили, что никаких официальных обращений по этому поводу не получали.