Яценюк в Харькове пообещал: Конституция закрепит новый статус русского языка

В новой Конституции Украины будет закреплен специальный статус русского языка.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе круглого стола национального единства, передает Lb.ua.

"В рамках конституционных изменений мы обеспечим специальный статус для русского языка и для языков национальных меньшинств, и предоставим регионам возможность самостоятельно развиваться в рамках единой страны", - подчеркнул он.

Кроме того, Яценюк заверил, что Кабмин не просто слышит юго-восточные регионы страны, но и готов сделать все возможное для того, чтобы провести реальные изменения и сделать Украина успешной страной.

Премьер отметил также, что обвинения в насаждении киевской власти в регионах являются необоснованными.

Стоит также отметить, что заседание круглого стола в Харькове открывал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он заявил, что по итогам первой встречи "подготовили проект документа, который состоит из двух частей: о внесении изменений в Конституцию в части местного самоуправления и другие предложения относительно децентрализации власти по конкретным формулировкам".

После выступления Яценюка выступили представители Луганской области которые заявили о необходимости прекратить "антитеррористическую операцию против собственного народа", урегулировать языковой вопрос и предоставить русскому языку статус второго государственного.

Напомним, ранее стали известны подробности предложенных изменений в Конституцию, которые дают больше полномочий Раде и премьер-министру, сокращая их количество у президента страны.