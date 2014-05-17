Комбат "Донбасса" рассказал о наведении порядка в одном из районов области

Командир добровольческого батальона "Донбасс" рассказал о ситуации в Великоновоселковском районе Донецкой области.

Соответствующее заявление опубликовано в его Facebook.

"Докладываю.

1) На улицах спокойно, криминальный элемент изолирован, везде висят украинские флаги;

2) Перед зданием РГА установлена палатка и ведется запись в добровольную дружину по охране общественного порядка. Записался уже 41 человек;

3) Народ на народном вече принял решение о выселении местных ячеек Партии регионов из занимаемых помещений и размещении там штабов добровольной дружины. Решение было принято, учитывая поддержку, а зачастую прямое участие и финансирование Партией регионов террористической организации "ДНР". После отказа отдать ключи двери были срезаны болгаркой. Милиция с народом. В помещении были найдены пакеты с георгиевскими ленточками в количестве 741 штуки, портреты Януковича и календари с ним же "Украина для людей". В настоящий момент во дворе бывшего офиса Партии регионов сложен костер из партийных флагов, портретов Януковича и георгиевских (колорадских) ленточек. Процесс изгнания бесов проходит спокойно, поддерживается порядок;

4) Местный босс Партии регионов, организатор всех сепаратистских движений, многолетний любимый банщик Януковича Шира объявлен народом в розыск за поддержку террористов. Ночью возмущенный народ пытался спалить его дачу, но, учитывая ценность этого минимежигорья для Донбасса, ограничились выставлением охраны;

5) Начальник милиции района до сих пор в бегах, как и остальные лидеры сепаратистов, их местонахождение установить не представляется возможным;

6) Милиция за сутки пыталась набраться привычной наглости и отказалась выставлять людей на армейские блокпосты. Местное народное ополчение самостоятельно нашло общий язык с лентяями. После нескольких пинков и угрозой порки и срыва погон нашлись и люди и желание. С сегодняшнего дня блокпосты – совместные – народ, менты и армия;

7) Учитывая положительный опыт, поддержку местного населения, мною принято решение о взятии под контроль ряда соседних районов Донбасса и оказанию помощи в восстановлении украинской власти в регионе", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее стало известно о решении командира "Донбасса" взять под свой контроль один из районов Донецкой области.