В центре Донецка боевики штурмуют воинскую часть: идет стрельба - СМИ

Идет стрельба. Возле части горит дом.
В центре Донецка на пересечении улиц Щорса и Тренева террористы штурмуют воинскую часть. Идет стрельба.
Об этом сообщают Новости Донбасса
По информации блогеров в соцсети, возле части горит дом.
Как известно, 16 мая В Донецке представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили Штаб Восточного оперативного объединения Национальной гвардии Украины,
Напомним, ранее "премьер" так называемой "Донецкой республики" Александр Бородай признался, что проекты создания "народных республик" в Крыму и на Донбассе писала одна команда.
фото: @enatskaya2015