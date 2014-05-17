От субботы до субботы. Имитация на круглых столах, обострение в Киеве, Путин и Донбасс

Круглые столы национального единства преподносятся обществу как панацея, но на деле больше напоминают имитацию диалога. Выборы мэра Киева получили неожиданный импульс от столичного избиркома. Антитеррористическая операция продолжает удивлять украинцев своими промежуточными результатами.

Власть решила асимметрично отреагировать на активизацию сепаратистских тенденций на востоке страны. Сначала в Киеве, а потом в Харькове под председательством Леонидов Кучмы и Кравчука прошли круглые столы с претензией на общенациональный характер.

До заявленной планки мероприятия не могли дотянуть по нескольким причинам, ключевая из которых – разные весовые категории их участников. Экс-президенты выглядели гигантами государственного мышления, остальные участники отрабатывали разнообразные домашние заготовки и при случае сводили мелкие счеты. Не исключено, что цикл круглых столов, которые должны пройти по всем областям страны, создает необходимое настроение для внесения в парламент нового проекта Конституции, который никто толком в глаза не видел. Впрочем, это не помешало законодателям отправить документ на изучение в Венецианскую комиссию, играющую в украинской политике роль истины в последней инстанции.

Верховная Рада отличилась не только этим. Представители фракций КПУ и Партии регионов требовали прекратить АТО на востоке страны и начать переговоры, не уточняя, кто конкретно должен садиться за стол для диалога. Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко не выдержал муки бесплодного участия в президентской гонке и отказался от выборов в тот момент, когда бюллетени для голосования уже отпечатаны. Сдается, Петр Николаевич просто решил минимизировать масштабы своего неудачного участия в схватке за президентское кресло.

Если оппозиционеры занимались неприкрытым политиканством, то правящая парламентская коалиция пыталась сохранить хорошую мину при плохой игре. Этому способствовало продвижение ко второму этапу либерализации визового режима с ЕС. В вопросе лишения депутатского иммунитета отдельных парламентариев Верховная Рада преуспела куда меньше. Стремление Банковой получить согласие законодателей на привлечение к уголовной ответственности Олега Царева столкнулось с обоснованным стремлением многих парламентариев соблюдать процедуру в этом щекотливом моменте. Не испытывая пиетета к одному из лидеров "Юго-Востока" и адепту "Новороссии", хочу напомнить, к чему привела попытка упрощения процедуры привлечения депутатов к ответственности на излете президентской карьеры Виктора Януковича.

Пожалуй, самый яркий эпизод парламентской жизни на прошлой неделе произошел не в сессионном зале, а в кулуарах. Леся Оробец, сменившая неприлично много партий как для непродолжительной политической карьеры, обвинила Виталия Кличко в своем снятии с выборов столичного мэра. Хотя Лесю Юрьевну, как и ее товарища по несчастью Ивана Салия, Центризбирком восстановил в праве быть избранной киевским городским головой, неприятный осадок остался. Как от самой процедуры временного лишения кандидата прав, так и от ее поведения в период электоральной неопределенности.

После гибели украинских десантников в засаде под Краматорском силовики заметно активизировались, уничтожив замаскированную базу боевиков неподалеку от этого города. Но до окончательной победы на Донбассе далеко. При этом сепаратисты заметно активизировались в Донецке, а руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали делить портфели, так и не дождавшись официального признания со стороны России.

Кремль ограничился призывом к диалогу между Киевом и мятежными "республиками". Путин практически перестал скрывать, что присоединение Донбасса к России вовсе не является его задачей, предпочитая варьировать инструменты давления на Украину. Тем более странной выглядит позиция Рината Ахметова, заигрывающего с террористами даже после того, как "народный губернатор" Павел Губарев обвинил его в финансировании сепаратистов.