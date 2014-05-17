В Донецке рядом с воинской частью сгорел двухэтажный дом: штурма не было

Пожар в доме возле воинской части в Донецке – приняли за штурм боевиков.

Как выяснилось, в центре Донецка, рядом с воинской частью, сгорело двухэтажное здание.

На данный момент пожар локализован, ведется промывка здания. Пожар бы настолько сильный, что здание изнутри выгорело полностью. Загорелись несколько акаций, которые растут рядом со зданием, сообщает 62.ua.

Движение по Тренева ограничено сотрудниками ГАИ.

Живущие в соседних кварталах люди испугались, что идет штурм расположенной рядом части внутренних войск, поскольку приняли звук стреляющего от высокой температура шифера за звук выстрелов.

В самой воинской части ситуация на данный момент спокойная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке террористы начали штурмовать воинскую часть.

Видео: InfoResist