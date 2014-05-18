Под Славянском силовики отбили нападение на лагерь Нацгвардии: убит один боевик

Аваков рассказал о ночном бое под Славянском.
Этой ночью, 18 мая, под Славянском (Донецкая область) террористы напали на лагерь Нацгвардии. В результате инцидента был убит один боевик, еще один - ранен. У силовиков потерь нет.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"У нас без потерь. У нападавших ночью на лагерь Нацгвардии под Славянском один убит, один раненый. Раненому оказана медицинская помощь. Он взят под стражу. С ним работает следственная группа", - заявил он.
Напомним, ранее группа "Информационное сопротивление" сообщала, что захваченный террористами Славянск содрогается от минометного обстрела украинских силовиков - они укрепились на горе Карачун и зачистила местность в радиусе 5 км.
Также эксперты отмечали, что силы террористов обустроили огневые точки в жилых районах - квартирах и домах, и продолжают наносить удары по горе Карачун.
Между тем, до этого о потерях террористов сообщал военный эксперт Дмитрий Тымчук. В частности, он писал, что 18 мая ночью планируется вывоз особого груза - сотен трупов на территорию Россиии.