Эксперт опроверг ложь МИД России и назвал его "крышей" для террористов Кремля

18 мая 2014, 12:43

Тымчук привел примеры неправдивой информации, распространяемой МИД РФ.

Пророссийские боевики в Славянске

 МИД России, требуя от Киева прекратить антитеррористическую операцию и распространяя неправдивую информацию о событиях в Украине, фактически стал "крышей" для террористов, действующих в нашей стране под руководством Кремля.

Такое мнение выразил военный эксперт Дмитрий Тымчук на сайте "Информационного Сопротивления". Также он привел ряд фактов, опровергающих неправдивые заявления российского министерства.

"17 мая МИД РФ разразился очередным заявлением, как сказано в его названии, "в связи с продолжающимися карательными операциями киевских властей на Юго-Востоке Украины". К "карательным операциям", которыми Москва именует борьбу Украины с терроризмом (к слову, ведущуюся в гораздо более мягкой и бескровной форме, нежели та мясорубка, которую устраивала и устраивает сама Россия на Кавказе) мы вернемся. Не менее интересно утверждение в уже в самом заголовке заявления МИД РФ о том, что некие события проводятся "на Юго-Востоке Украины", - отмечает координатор группы ИС.

Он обратил внимание на неправдивость информации, которую подают российские дипломаты: "Навязанная игра слов сама по себе искажает смысл происходящего. Нет никакой операции "на Юго-Востоке". АТО, проводимая украинскими силовиками, идет в двух областях Востока, и не более. Юг Украины куда более стабилен – здесь отмечается повышение градуса напряженности в отдельных населенных пунктах (без боестолкновений). И то – исключительно в связи с действиями пророссийских сил, финансируемых либо непосредственно Россией, либо по схемам "Семьи" Януковича, которого укрывает та же Россия".

"МИД РФ же пытается создать впечатление, что целых два региона – фактически 8 областей Украины – охвачены "карательными операциями". Что уже само по себе очень далеко от действительности", - обратил внимание эксперт.

Кроме того, он сопоставил контекст заявления МИД России с реальными событиями на востоке Украины.

"МИД РФ утверждает: "В ночь на 17 мая резко обострилась обстановка вокруг г.Славянска Донецкой области. Украинские военные при поддержке авиации вновь предприняли попытку штурма города. Обстрел гражданских сооружений ведется уже из тяжелой артиллерии. Имеются раненые. Создана реальная угроза жизни мирных жителей. Все это вызывает в России законное возмущение". Факт в том, что ни "тяжелая артиллерия" (которой у силовиков в районе АТО попросту нет), ни авиация силами АТО "в ночь на 17 мая" не применялась", - опроверг пропаганду РФ Тымчук. В подтверждение своих слов он привел ряд фактов.

"Докладываем. В районе проведения АТО максимальный калибр используемого орудия – 30-мм (речь идет об автоматических орудиях 2А42 на БМД-2). "Тяжелой артиллерией" этот калибр может назвать только либо далекий от военного дела "чайник", либо сознательный лжец. Основной же калибр, используемый силовиками – 5,45-мм и 7,62-мм. Если это "артиллерия" - тогда извините. Также в отдельных случаях используются 14,5-мм пулеметы КПВТ.

О применении "тяжелой артиллерии и авиации" сообщали непонятные блоггеры в соцсетях. У нас, группы "Информационное Сопротивление", эти рассказы (типа о "задействовании истребителей" - надо полагать, для борьбы с дирижаблями террористов?) вызвали законное недоумение. Теперь ясно, зачем шел такой вброс – для того, чтобы МИД РФ, который оперирует домыслами, а не фактами, мог транслировать этот бред уже на официальном уровне", - отметил Тымчук.

"На самом деле хроника событий 16-18 мая следующая. Пророссийские террористы постоянно ведут обстрел позиций силовиков в районе Краматорска и Славянска из минометов и 30-мм автоматических гранатометов АГС-30 российского производства (на вооружении ВС Украины таких образцов нет). К слову, сегодня (18 мая) утром уже несколько раз был обстрелян из минометов 4-й блокпост близ Краматорска. В ответ силовики также открывают огонь. Максимум – из КПВТ. Именно с его помощью вчера был уничтожен АГС-30 пророссийских террористов.

Однако вчера мы сообщали о странном поведении террористов в последнее время. Открывая стрельбу по позициям силовиков, они тут же разворачивают гранатометы и производят выстрелы в противоположном направлении – в сторону жилых кварталов города. Теперь понятно, зачем это делается: чтобы российские СМИ, а следом МИД РФ, могли обвинить украинских силовиков "в обстрелах" жилых кварталов Краматорска и Славянска", - описал события Тымчук.

"Мы предельно ясно понимаем, что подобная подлая, людоедская и человеконенавистническая тактика пророссийских террористов определена задачами, поставленными перед боевиками Москвой. Они старательно пытаются отработать свой хлеб. Ну а МИД РФ, как видим, является надежной "крышей" для террористов, управляемых из Кремля", - добавил военный эксперт.

Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

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