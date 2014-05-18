Турчинов о запрете КПУ: точку в этом деле поставит суд

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов подписал официальное письмо к Министерству юстиции, в котором предлагает немедленно рассмотреть все материалы, предоставленные СБУ и ГПУ о незаконной антиконституционной деятельности КПУ. Он выразил убеждение, что точку в этом деле поставит суд.

Об этом Турчинов заявил в ходе памятных мероприятий в заповеднике "Быковнянские могилы" в Киеве 18 мая, сообщает Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня подписал официальное письмо в Министерство юстиции Украины, где предлагаю министру немедленно рассмотреть все материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой по незаконной антиконституционной деятельности Коммунистической партии", - сообщил Турчинов.

В то же время он выразил убеждение, что украинский суд поставит точку в этом деле.

Кроме вышесказанного напомним, что 13 мая и.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов во время заседания лишил слова лидера КПУ Петра Симоненко за распространение российской пропаганды и заявил, что попросит рассмотреть вопрос относительно запрета деятельности КПУ как причастной к сепаратистской деятельности.