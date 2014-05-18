Герман о бегстве Януковича: я думала, он скорее умрет, чем опозорится

Бывший советник экс-президента Виктора Януковича – регионалка Анна Герман уверяет, что раньше беглый глава государства не был трусом, поэтому его бегство ее поразило.

Об этом она рассказала в интервью российской "Новой газете".

"Я верила, что этот человек имеет твердый фундамент. Я видела много черт, которые в нем мало кто видел. Я думала, честно скажу, он скорее умрет, чем опозорится. Когда в феврале стреляли по людям, мы сидели в четыре часа ночи в администрации в его кабинете. Он зашел бледный, без галстука и вдруг сказал: "Мне эта жизнь больше не нужна", - рассказала Герман.

"Ему редко кто возражал, он был очень жесткий человек, но в тот момент первый раз в жизни я позволила себе положить ладонь на его руку и сказала: "С тех пор как вы поклялись на Евангелии, эта жизнь уже не вам принадлежит. Она принадлежит народу, и не вам ею распоряжаться". Он на меня закричал, хотя никогда не позволял себе этого: "Что ты такое несешь! Сейчас уйдешь отсюда!" И я повторила ему снова. Через два часа он успокоился, и мы записали то известное телеобращение, где он соглашался на реформы", - вспоминает регионалка.

По ее словам, Янукович не был трусом. "Хотя ему постоянно вдалбливали, что его убьют-убью-убьют, все его окружение, все эсбэушники. Сразу после инаугурации мы полетели в Брюссель, а потом он спросил: куда ехать после? И я предложила в Канев на могилу Шевченко, такое символичное место. И вот мы едем, огромный кортеж, через каждые сто метров по милиционеру. А я сижу с ним в салоне и спрашиваю: "Зачем же так много охраны? Это же Шевченко! Он и так всю жизнь под конвоем был, вся эта царская охранка. Зачем же вы и сейчас его под конвой взяли?" А он отвечает: "Ну, понимаешь, мне все говорят: замахи, замахи, кругом замахи…" Ему это все время вбивали в голову", - подчеркнула бывшая советница Януковича.

Ранее "Главред" сообщал, что руководитель Госохраны Валерий Гелетей рассказал подробности побега Януковича из Украины.