Тымчук рассказал, как "Абвер" стал предателем и террористом

Российский террорист Сергей Здрилюк, более известный по кличке "Абвер", который обещал дойти до Львова и даже грозил украинским силовикам, в 1993 году вместе с самозваным крымским "губернатором" Сергеем Аксеновым по кличе "Гоблин" окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище.

Во время обучения он и мог быть завербован спецслужбами РФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Замполит стройбата был назначен в СБУ АР Крым. Служака "Абвер" был никакой, вспоминают его сослуживцы. И называют авантюристом, в привязке к отрицательному значению этого слова. Вместо выполнения прямых служебных обязанностей он занимался автомобильным бизнесом и финансовыми аферами. В итоге Здрилюка вытурили из СБУ за мошенничество, пишут военные эксперты.

Некоторое время после увольнения он пытался заниматься предпринимательством, однако, поняв тщетность таких попыток, вернулся на госслужбу – на сей раз в налоговую. В мытарях Здрилюк побыл недолго - выгнали за коррупцию. Очередная попытка развить бизнес заканчивается "пшиком". "Абвер", не желая расплачиваться с долгами, скрывается от кредиторов, сообщает "Информсопротивление".

В жизни будущего террориста начинается черная полоса. Чтобы свести концы с концами, он соглашается на любую "грязную" работу. В те нечастые моменты, когда "пресс бабла" приятно оттягивал Здрилюку карман, он шикует. Подсаживается на карты, регулярно проигрывается. Компенсирует неудачи в игре любовью - оставшиеся деньги тратит на проституток и любовниц. Аморальный образ жизни "талантливого" зятя вконец выводит из себя его тестя - российского генерала.

По одной из версий, именно он замкнул любителя "грязной" работы на спецслужбы РФ, которые и обучили беспринципного Здрилюка методам террора, считают эксперты.

Ранее "Главред" сообщал, что "Абвер" отрицает связь с ФСБ или ГРУ России и вообще заявляет, что является бойцом "ополчения" Донбасса.

Фото: sprotyv.info