Чубаров требует от Москвы определиться с отношением к крымским татарам, полуостров покинули 7 тысяч

Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал российскую власть определиться с отношением к крымским татарам, ведь на словах Кремль обещает восстановление прав, а с другой стороны запрещает проведение акций.

Об этом он заявил по окончании траурного митинга памяти жертв депортации крымскотатарского народа, сообщает 5 канал.

"На этот раз нам вообще запретили проводить церемонии. Потом уже в результате долгих сложных переговоров мы провели локальные митинги на местах и десятки тысяч людей, которые хотели приехать в Симферополь на всекрымский митинг, такой возможности не получили. Дороги были перекрыты. Кроме того, вы обратили внимание, как только мы начали митинг, нам его глушили военными вертолетами. Я хочу узнать, кто в этом государстве говорит неправду", - заявил председатель Меджлиса.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке тоже состоялась торжественная церемония памяти 70-й годовщины депортации татар, на которой выступил постоянный представитель Украины Юрий Сергеев, передает Голос Америки.

Он напомнил присутствующим, что депортация крымских татар из Крыма стала для всего мира символом бесчеловечности тоталитарной власти.

"Тысячи крымских татар были высланы, и 40 процентов из них погибли в поселениях в Узбекистане, Казахстане, на Дальнем Востоке, - сказал Сергеев. - Но теперь произошло еще одно страшное и трагическое событие - аннексия Крыма Россией".

Сергеев заявил, что украинская власть обеспокоена ситуацией в Крыму - "запугиваниями, обысками и подавлением прав крымскотатарского населения в Крыму, тем, что лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву запрещен въезд в Крым, тем, что запрещены церемонии в память о жертвах депортации".

Сергеев добавил, что после аннексии Крыма Россией более 7 тысяч крымских татар вынуждены были оставить полуостров "из-за давления со стороны оккупантов".

"Украинская власть выступает за солидарность между всеми украинцами, но агрессоры пытаются эту солидарность разрушить. Однако мы знаем, что те, кто игнорирует исторические уроки, будут наказаны", - заявил представитель Украины.

Напомним, что на траурном митинге крымские татары потребовали автономии и прекращения дискриминации.

Фото: qha.com.ua