В Минобороны оценили угрозу прямой агрессии России: выглядит безумием, но возможна

Украина наращивает боеспособность войск, и прямая военная агрессия России в этих условиях выглядит безумием. В то же время, она возможна, кроме того, РФ будет проводить террористические операции.

Об этом в своем Facebook написал заместитель министра обороны, адмирал Игорь Кабаненко.

"Несколько слов о текущей ситуации. Украина продолжает наращивать потенциал сдерживания агрессии и укреплять боеспособность войск. Объединение патриотов вокруг идеи территориальной обороны дает возможность сформировать необходимые эшелоны обороны. Это уже работает, потому что народ победить невозможно", - отметил он.

По мнению военного, "в этих условиях прямая агрессия России выглядит безумием". "Не хочу говорить о рубиконе, апогее и прочем. Но ситуация меняется. Становится очевидным, что украинцы никогда не станут на колени перед циничным и грязным имперским напором. День ото дня мы становимся сильнее и будем продолжать наши действия в защиту государства", - написал он.

"Одновременно Кремль не отказался от концепции глубинных террористических операций и делает ставку на них. Особого внимания в этой связи заслуживает информационная война РФ против нашей страны - радикальная "медиа картинка" из Украины нужна Москве любой ценой", - обратил внимание Кабаненко.

"Мы также не можем исключить агрессию - любое движение российских войск зависит от решения одного человека. Поэтому следует быть готовыми к различным поворотам и развитию ситуации и действовать соответственно. Только так мы можем противостоять. И победить. Мы победим. Ибо мы крепкая и сильная нация", - добавил заместитель министра обороны.

Больше об антитеррористической операции, продолжающейся на востоке Украины, читайте в спецтеме "Главреда".