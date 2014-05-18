В ООН предупредили: на востоке Украина приближается к "точке невозврата"

Украина в конфликте на востоке страны приближается к "точке невозврата".

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович после посещения региона, сообщает ВВС Украина.

Чиновник ООН также сказал, что ситуация в восточных областях Украины напоминает ему войну 1990-х в его родной Хорватии.

"Чего я действительно боюсь, так это того, что страна приближается к точке невозврата, если не будут приняты срочные и адекватные меры", - заявил Шимонович.

Он также сказал, что задокументированы многочисленные случаи похищений, пыток и убийств на востоке Украины.

И хотя нарушения, по его словам, осуществляются обеими сторонами конфликта, в основном это делают сепаратисты.

Шимонович также выразил надежду, что президентские выборы в Украине состоятся, но в то же время заявил, что их проведение будет "чрезвычайно сложным".

"Я убежден, что окно возможностей еще существует и им надо воспользоваться", - сказал он, что таколе окно это уже закрывается.