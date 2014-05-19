В Симферополе отпустили украинского журналиста: на Майдане так милиция не зверствовала

В Симферополе освободили украинского журналиста Османа Пашаева и турецкого оператора Дженгиза Кизгина.

Об этом говорится в сообщении Twitter Общественного ТВ.

По словам очевидцев, все журналисты очень сильно избиты, у них отобрали средства связи и даже одежду.

Также журналисту вручили повестку и возбудили против него дело.

Как написала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Подлесная.

"Задержали девять человек. Журналистов и прохожего, который вступился за них. Отвезли в самооборону и били… что Осман сказал "на Майдане так милиция не зверствовала". У всех пропали деньги и компьютеры/телефоны. У Османа отобрали айфон, айпад, и даже куртку", - написала Подлесная.

"Особенно издевались над Дженгизом (турецкий телеоператор Дженгиз Кизгин- ред.), который не знает ни русского, ни украинского", - отмечает Подлесная.

По ее словам, через четыре часа после задержания "постоянных издевательств и унижений… их отвезли в РОВД. Адвоката долго не пускали". "Всех отпустили, выдали повестки на сегодня и начинают против них дело. Осман пока не на связи. У его мамы сел телефон. Скоро постарается выйти на связь. Как только найдет средства связи", - сообщила журналистка.

Напомним, 18 мая журналиста задержали, когда он вел прямую трансляцию с траурного митинга к 70-й годовщине депортации крымских татар. Вместе с ним задержали и турецкого оператора.