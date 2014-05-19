СМИ рассказали правду о "народных мэрах и губернаторах" востока Украины: бандиты и извращенцы

19 мая 2014, 07:56

"Мэры", "губернаторы", "президенты" чаще всего имеют за собой немалый криминальный "хвост".

"Народная власть" Донбасса: Павел Губарев и Вячеслав Пономарев

Так называемая "народная" власть сепаратистов на юго-востоке Украины - это выходцы из бандитских 90-х, финансовые аферисты и даже извращенцы.

Самопровозглашенные "мэры", "губернаторы", "президенты" чаще всего имеют за собой немалый криминальный "хвост", - передает ТСН.

Первым, кто провозгласил себя "народным губренатором" был Павел Губарев, который 1 марта с пророссийского митинга в Харькове объявил себя главой Донецкой области. 20 апреля Валерий Кауров назвался уже "президентом" Народной Одесской республики.

21 апреля в Харькове, Луганске и Донецке тоже появились самопровозглашенные "губернаторы", "мэры" и "президенты". В них удивительно одинаковые знакомства, будто под копирку написаны выступления и требования, но самое главное, что роднит большинство этой компании самозванцев - это криминальное прошлое.

Возникновения в Славянске современного гестапо, где пытают и содержат пленных людей, - это вполне закономерное явление для преступника, который назвался "мэром".

Вячеслав Пономарев - гражданин России. Он - преступник и беглец. Правоохранители России охотятся на него 5 лет. Пономарев до сих пор находится во всероссийском розыске. В городе Элиста, что в далекой Калмыкии, его хотят судить за хулиганство по двести тринадцатой статье Уголовного кодекса, предусматривающей до 7 лет тюрьмы. Но его жертвы в Калмыкии справедливости не дождутся. Потому что за безобразия в Украине Кремль, кажется, пообещал Пономареву прощения.

Российский преступник чувствует себя безнаказанным и захватывает правоохранителей, журналистов, международные миссии и убивает людей. Доказана причастность самозванца к бесчеловечному убийству местного депутата. До сих пор не выяснили, сколько людей он пленил и что с ними сейчас.

Силовую поддержку с оружием в руках в Славянске взял на себя "Бабай" (Александр Можаев) - это бывший военный, россиянин. Он тоже сбежал из России в Украину и тоже скрывается от розыска за попытку убийства, потому резал человека ножом. Интересно, что и Пономарев, и Можаев открыто призывают Путина ввести войска. Итак, оба уверены, что российское правосудие их не накажет.

Самозванцем-губернатором Донецкой области стал тридцатидвухлетний Денис Пушилин из Макеевки, активный деятель финансовой пирамиды МММ. Практический опыт лохотрона и привлек к нему внимание руководителя организации "Евразийский союз молодежи" Александра Дугина. Именно организация Дугина готовила и переправляла в Украину так называемых "туристов" Путина и именно Александр Дугин координирует их деятельность на Востоке Украины.

Самопровозглашенный "мэр" Николаева Дмитрия Никонов, который занимается городским благоустройством, не желает, чтобы кто-то расследовал, как он присвоил большой и жирный кусок территории города - речь о Николаевском городском пляже. Чиновник тихонько передал собственность общины своему частному обществу "Максимус" и теперь самозваный "мэр" набивает себе карманы и мечтает о большом размахе.

Еще один криминальный персонаж - это одессит Валерий Кауров. В рейтинге самопровозглашенных преступников он, видимо, получил первенство. Этот самозванец скрывается от правосудия в Москве. Оттуда и провозгласил себя "президентом" Народной Одесской Республики - Новороссии. Именно название "Новороссия" - стало вторым после "федерализация" любимым словом уголовных самозванцев, сразу после того, как его произнес Путин. Но разрекламированный российскими телеканалами новороссийский лидер даже на одесском митинга сепаратистов еле набрал 40 голосов. Одесситы от такого героя в шоке.

Интересно, что в 2007 году Православная Церковь Московского Патриархата фактически наложила на Каурова анафему и отлучила его от церкви. Валерий Кауров также имел серьезные проблемы с законом. В 90-ых он совершил жестокое хулиганство, а в 17 лет сидел за растление 3 года. Валерия Каурова также ищут четырнадцать тысяч обворованных одесситов за 20 уголовными делами. Кредитный союз "Украина" под руководством самозваного "президента" обманул вкладчиков на полмиллиарда гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке террористы в криминальных "республиках" убивают женщин и детей и пытают простых людей.

видео: ТСН.

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Донбасс боевики Восток Пономарев сепаратисты губернатор мэр Губарев
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