В Славянске морг переполнен телами террористов: убитых закапывают в лесу - СМИ

В захваченном Славянске городской морг переполнен трупами террористов. Боевиков закапывают в лесопосадках под городом.

Об этом сообщает ТСН.

"Морг Славянска заполнен трупами убитых террористов. В настоящий момент многих боевиков закапывают просто в лесопосадках возле города. Среди них много чеченцев (кадыровцев) и осетин", - говорится в сообщении.

Также издание уточняет, что много террористов было уничтожено снайперами УГО за две последние недели.

В то же время, накануне на севере города высадилась десантно-штурмовая группа, которая вошла в жилмассив.

Как сообщают руководители операции, у сепаратистов много оружия, включая ПЗРК, но колоссальная нехватка людей, поскольку их отряды значительно поредели. Основная часть террористов прячется в жилых кварталах города и частном секторе.

Напомним, в боях под Славянском украинские силовики уничтожали до сотни боевиков в день.

Напомним, что о потерях террористов сообщал военный эксперт Дмитрий Тымчук. В частности он писал, что сегодня ночью планируется вывоз особого груза сотен трупов на территорию Россиии.