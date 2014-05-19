Террористам Донбасса стало тяжело, в Кремле просят прекратить АТО

После того как СМИ сообщили о том, что морги Славянска завалены трупами террористов, а их тела боевики хоронят в лесопосадках, в Москве с какой-то стати заявили, что Киев якобы должен прекратить антитеррористическую операцию на юго-востоке Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля, сообщает РИА Новости.

"Россия призывает к немедленному прекращению "карательной операции", насильственных действий, отводу войск и решению всех накопившихся проблем исключительно мирными способами", — сказали в пресс-службе.

А еще в Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин приветствует первые контакты между Киевом и сепаратистами (которых Москва называет "сторонниками федерализации" - Ред.) для налаживания прямого диалога с участием всех заинтересованных сторон.

"Президент РФ Путин приветствует первые контакты между Киевом и сторонниками федерализации с целью налаживания прямого диалога, в котором должны участвовать все заинтересованные стороны", — сообщила пресс-служба.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области почти никто не хочет сражаться за так называемую "Донецкую народную республику", несмотря на старания "группы добровольцев из России и Украины".