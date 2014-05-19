Сепаратисты отказали крымским татарам в квотах в органах власти, поищут "профессионалов"

Самозваный "премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что квоты для крымских татар и представителей других национальностей в органах власти на полуострове вводить не планируется.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сепаратист отмечает, что все должности во власти будут заниматься "исключительно на профессиональной основе".

По словам Аксенова, кадровая политика в республике будет осуществляться без предоставления каких-либо национальных квот.

"Представительство крымских татар и лиц любой другой национальности в органах власти будет осуществляться исключительно на профессиональной основе", – приводит его слова пресс-служба крымского "правительства".

При этом Аксенов считает, что представительные органы крымских татар - Курултай и Меджлис - должны пройти официальную регистрацию и работать исключительно в правовом поле.

"Только в случае официальной регистрации и прямого желания представителей крымских татар идти навстречу у власти будут основания работать и взаимодействовать с организациями, которые станут легитимными", – сказал премьер.

Ранее "Главред" сообщал, что после аннексии Крыма Россией более 7 тысяч крымских татар вынуждены были оставить полуостров "из-за давления со стороны оккупантов".