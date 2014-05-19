В ООН заявили, что с начала Майдана в Украине убиты около 250 человек

С начала мирных протестов на Майдане Независимости в Киеве в ноябре 2013 года и до 5 мая 2014-го в Украине убиты около 250 человек.

Об этом сообщил помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович во время обнародования доклада мониторинговой комиссии ООН по правам человека, сообщается на сайте организации.

"С начала кризиса в Украине, включительно с протестами на Майдане (с ноября 2013-го до февраля 2014-го), ситуацией в Крыму, нынешними незаконными действиями вооруженных групп и соответствующими акциями правоохранительных органов по обеспечению правопорядка, так же как насилием в Одессе 2 мая, мониторинговая комиссия ООН получила информацию, что до 250 человек убиты. В их число входят местные жители, работники государственных силовых структур и члены незаконных вооруженных формирований", - сказал Шимонович.

Кроме этого, комиссия зафиксировала массовые нарушения прав человека "мирными протестующими" на Востоке Украины.

"В отчете описывается нарушения прав человека на Востоке и Юге страны. В частности, мониторинговая комиссия получила информацию о 112 случаях незаконного задержания, из которых судьба 49 человек до сих пор остается неизвестной", - отметил помощник Генсека ООН.

По его словам, учащение случаев нарушения прав человека на Востоке Украины связано с увеличением количества оружия на руках у населения.

"Несмотря на то, что резкого увеличения количества протестующих не наблюдается, мы до сих пор говорим только о нескольких тысячах в нескольких городах - вокруг этих протестов все больше людей с оружием и все больше оружия становится доступным, а милиция очень часто или неэффективна, или вообще не принимает мер для избежания столкновений", - подчеркнул Шимонович.

Напомним, с начала массовых противостояний в регионе (13 марта 2014 г.), включая антитеррористическую операцию, в Донецкой области погибли 49 человек.