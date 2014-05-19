Дещица о террористах и уловке Путина: Кремль ведет долгосрочную игру

Глава МИД Украины Андрей Дещица считает, что публичное дистанциирование президента РФ Владимира Путина от пророссийских террористов на востоке страны – это попытка сделать вид, что Россия не имеет на них никакого влияния.

"К несчастью, его поведение - всего лишь дипломатическая уловка, и она указывает на долгосрочную игру, которую ведет Кремль", - говорится в статье Дещицы для британской The Guardian, сообщает Inopressa.ru.

"Тем, кто приветствовал путинскую "просьбу" к сепаратистам отложить так называемый "референдум", нужно напомнить, что принятие решения о референдуме в суверенном независимом государстве не является прерогативой президента другой страны или банды вооруженных повстанцев. Если Кремль действительно хочет деэскалации напряженности на востоке Украины, он может сделать всего два основных шага: он должен прекратить поддержку вооруженных российских и пророссийских сепаратистов и отвести войска от границы", - пишет глава украинского МИДа.

По мнению министра, оба этих шага находятся во власти Российской Федерации. "Однако вместо этого Россия заменяет разоружение так называемым "диалогом", - отмечает он.

"Не следует заблуждаться. Как сказал в прошлом месяце мой коллега, министр иностранных дел Польши, нельзя вести переговоры или консультации под дулом автомата Калашникова. Ни одно правительство мира не сядет за стол переговоров с вооруженными террористами. Сперва Россия должна надавить на сепаратистов, чтобы они прекратили огонь, немедленно освободили здания, сдали оружие и прекратили терроризировать население", - настаивает Дещица.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напоминает, что 12 мая один из лидеров сепаратистов - "российский гражданин и офицер разведки" Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" - провозгласил себя верховным главнокомандующим "Донецкой народной республики" и обратился к России с просьбой о немедленной военной помощи.

"Если "Стрелок" - сторона, которую Россия хочет видеть за столом переговоров на Украине, то мы считаем, что ему не будут рады ни Украина, ни посредники из ОБСЕ. С какой стати российский агент, который терроризировал население Восточной Украины, должен стать голосом народа? Его скорее ждут в украинском суде", - заканчивает свою статью Дещица.

Напомним, что политолог Владимир Фесенко в комментарии "Главреду" заявил: сорвать выборы президента в Украине может только прямое военное вторжение России. Однако Путин понимает - такие действия будут большим риском и глупостью.