Герман объяснила потерю Крыма: не сумели склеить с Украиной

Бывший советник экс-президента Виктора Януковича – регионалка Анна Герман считает, что власти Украины сделали ошибку, не выстроив теплых отношений с Крымом. Из-за этого полуостров был потерян навсегда.

Об этом она рассказала в интервью российской "Новой газете".

"Вы видите, что сейчас от страны на глазах отваливаются куски. Крым отошел от нас мгновенно, хотя такие вещи по отделению проходят обычно годами", - рассказала регионалка.

Отвечая на вопрос, не чувствует ли она себя ответственной за кризис в Украине и потерю Крыма, ведь как ближайший консультант Януковича и член Партии регионов, она столько лет выстраивала особые отношения с Россией, а РФ в итоге увела у украинскую территорию и продолжает бить, Герман заметила: "Я не считаю, что мы делали ошибку, выстраивая теплые отношения с Россией".

"Ошибка была в том, что мы не строили теплых отношений с Крымом. Он не был интегрирован с материковой Украиной, он всегда был сам по себе. И сепаратистские настроения местных жителей политики не пытались изменить, а использовали. Начинались выборы, и все кандидаты, зная пророссийскую особенность Крыма, начинали с этим играть. Мы не сумели склеить полуостров со страной. И никто из украинских президентов не попытался", - заявила регионалка.

На вопрос, считает ли она, что Крым потерян навсегда, Герман ответила: "Думаю, да. Но мы никогда не смиримся с этим. Но, к сожалению, Россия — это не та страна, где крымчанам снова дадут провести когда-нибудь в будущем референдум, если они захотят вернуться назад".

Ранее "Главред" сообщал, что Россия продолжает рвать связи Крыма с Украиной. На днях были заблокированы поставки украинских продуктов в Крым.