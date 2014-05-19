Минюст взялся за расследование действий Компартии: могут запретить

Министерство юстиции после соответствующего поручения и.о. президента Александра Турчинова направило запросы в Генеральную прокуратуру и СБУ, в которых просит провести расследование возможных уголовных преступлений со стороны руководства КПУ.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, пишет УНИАН.

На уточняющий вопрос, будет ли это иск о запрещении деятельности КПУ он ответил: "По закону о политических партиях, у Минюста в случае, когда поступают материалы от правоохранительных органов, есть возможность обратиться с иском о ликвидации той или иной политической партии или общественного объединения, которые нарушают закон и которые фактически занимаются деятельностью, направленной на действия, угрожающие суверенитету и государственному строю".

Ранее и.о. Президента Украины Александр Турчинов в письме к министру юстиции Украины Павлу Петренко обратился к последнему с тем, чтобы Министерство юстиции Украины изучило вопрос "о причастности Коммунистической партии Украины к совершению действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти", и приняло "незамедлительно в установленном законом порядке меры по запрету Коммунистической партии Украины",

В частности, он отметил, что "в последнее время деятельность Коммунистической партии Украины, политическая позиция, которая реализуется ее руководством, организациями на местах и ​​местными ячейками, имеет откровенно антиконституционный характер".

По словам Турчинова, "украинское государство переживает тяжелый период в связи с агрессией Российской Федерации в отношении Украины, террористической деятельностью незаконных вооруженных формирований в юго-восточных регионах Украины, угрозами территориальной целостности Украины, попытками изменения конституционного строя путем насилия с использованием оружия", поэтому "такая ситуация требует консолидации общества, объединения усилий всех политических сил по сохранению целостности и суверенитета Украины, защите прав и свобод граждан".

"Однако в этот тяжелый период деятельность отдельных политиков, представителей органов местного самоуправления, лидеров объединений граждан, радикально настроенных лиц создала почву для эскалации гражданского конфликта, распространения сепаратистских настроений, дестабилизации общественно-политической ситуации, подрыва безопасности государства и приводит к трагическим событиям, в результате которых гибнут люди. В последнее время деятельность Коммунистической партии Украины, политическая позиция, которая реализуется ее руководством, организациями на местах и ​​местными ячейками, имеет откровенно антиконституционный характер", - подчеркнул Турчинов.

В частности, по его словам, анализ имеющейся у Службы безопасности Украины информации свидетельствует о том, что лидеры Коммунистической партии Украины и ее представители проводят деятельность в ущерб государственным интересам Украины.

"Ее главными элементами является массовое участие членов партии в акциях под антиконституционными лозунгами с призывами к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства (прежде всего в юго-восточных областях нашего государства), сопровождающиеся насильственными действиями и захватом административных помещений органов государственной власти, препятствием законной деятельности других политических партий и общественных организаций. Аналогичная риторика представителей Коммунистической партии Украины наблюдается во время проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях, а также провозглашалась во время подготовки и проведения незаконного референдума в Донецкой и Луганской областях", - отметил и.о. Главы государства.

"При этом, по сообщению Службы безопасности Украины, анализ имеющихся данных позволяет утверждать, что отдельные лидеры и активисты Коммунистической партии Украины в юго-восточных регионах Украины осуществляют не только вербальную поддержку террористов, но и оказывают практическую и материально-техническую помощь представителям так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также представителям российских спецслужб и парамилитарных структур", - добавил он.

При этом Турчинов отметил, что лидер Коммунистической партии Украины Симоненко (по его собственному сообщению) участвовал в сепаратистских митингах в юго-восточных регионах, открыто поддерживает действия сепаратистов, о чем неоднократно заявлял в Верховной Раде.

"Руководство Коммунистической партии Украины, по данным Службы безопасности Украины, также концентрирует внимание на дискредитации Украины: лидер Коммунистической партии Украины Симоненко, а также первые секретари Луганского и Харьковского областных комитетов Коммунистической партии Украины Килинкаров и Александровская систематически и за счет принимающей стороны посещают центральные российские телевизионные и радиоканалы, где участвуют в прямых эфирах с целью освещения общественно-политической ситуации в Украине в негативном для Украины и выгодном для руководства Российской Федерации свете. Такая и другая направленная ​​на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в интересах Российской Федерации деятельность Коммунистической партии Украины координируется и частично финансируется из Российской Федерации.

Согласно предоставленной Службой безопасности Украины информации, в течение 2012-2013 годов функционеры Коммунистической партии Украины приобщались к акциям пророссийских сил ("Русский блок", "Русское единство", "Русское вече "," За единую Русь "," Православный выбор "), проходивших в городах Киеве, Донецке, Николаеве, Одессе, Севастополе, Симферополе, Харькове, Херсоне, Ялте и Северодонецке Луганской области, в частности, по случаю Дня русского единства (4 ноября) , которые финансировались украинским представительством Федерального агентства по делам Содружества независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарно сотрудничеству (Россотрудничество) - федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации", - говорится в письме.

"Такая негативная, провокационная деятельность Коммунистической партии Украины, ее участие в сепаратистских действиях в отношении Украины, террористических действиях вооруженных незаконных формирований, подстрекательстве населения Украины к сепаратизму, противодействия государственным органам направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти , а следовательно, и на нарушение Конституции Украины ... Вместе с тем Конституция Украины (статья 37) и Закон Украины "О политических партиях в Украине" (статья 5) запрещает деятельность политических партий и общественных организаций, программные действия которых направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства , подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти. Законом Украины "О политических партиях в Украине" (статья 15) запрещается финансирование политических партий, в том числе предприятиями, учреждениями и организациями, в имуществе которых есть доли (паи, акции), принадлежащие нерезидентам, иностранными государствами и их гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями. Все вышесказанное свидетельствует и о нарушении Коммунистической партией Украины установленных Конституцией Украины и Законом Украины "О политических партиях в Украине" запретов относительно деятельности политических партий", - отметил Турчинов.

"Учитывая изложенное и учитывая, что Министерство юстиции Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики по вопросам регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований (пункт 1 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 395), прошу Министерство юстиции Украины изучить вопрос о причастности Коммунистической партии Украины к совершению действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, и принять без проволочек в установленном законом порядке меры по запрету Коммунистической партии Украины", - заявил Турчинов.