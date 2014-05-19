Одесский губернатор запретил чиновникам встречать его стоя

В понедельник, 19 мая, новый губернатор Одесской области Игорь Палица провел свое первое аппаратное совещание.

Об этом со ссылкой на "Думская.net" сообщает УНИАН.

Главе ОГА не понравилось, что чиновники встали со своих мест, когда он появился в зале. Он попросил больше не встречать его стоя.

Об этом на своей странице в Facebook написала его заместитель Зоя Казанжи.

"Первый раз была на аппаратном заседании в Одесской ОГА. Немного грустно, потому что Советский Союз. Меня, конечно, "добило" вставание во время того, как Игорь Палица заходил, — пишет Казанжи. — Председатель ОГА попросил больше так не делать".

Фото: dumskaya.net