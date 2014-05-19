На границе с Россией террористы напали на украинских военных: один боевик убит, семь - ранены

Сегодня, 19 мая, недалеко от блокпоста, расположенного в районе пункта пропуска "Успенка" на государственной границе с Россией, вблизи города Амвросиевка (Донецкая область), террористы напали на военнослужащих ВСУ. В результате боя погиб один боевик, семеро ранены, еще один - взят в плен.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны, размещенном на официальной странице в Facebook.

В ведомстве сообщили, что террористы прибыли на 10 автомобилях, в которых было более 50 вооруженных злоумышленников.

"Боевики рассредоточились на группы и открыли огонь по блокпосту", - заявили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие ВСУ, которые были значительно меньше, чем нападавших, приняли бой и дали агрессорам адекватный отпор.

После открытия ответного огня террористы быстро убежали. Таким образом, около 12:00 бой закончился.

"В результате вооруженного противостояния среди украинских военнослужащих пострадавших нет. Потери противника - убит один из боевиков, семь ранены и один взят в плен, уничтожено несколько автомобилей террористов", - резюмировали в Минобороны.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее о перестрелке в Амвросиевке сообщали местные СМИ. В частности, они сообщали, что в результате перестрелки в районе госграницы на Успенке в Амвросиевском районе Донецкой области один человек был убит, еще двое получили ранения.