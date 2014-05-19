Западные СМИ рассказали о цинизме Путина и его цели в Украине

Президент РФ Владимир Путин проводит циничную политику и пытается распространить на востоке Украины репрессии, которые уже насадил в России.

Такое мнение выразил заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Том Малиновски в статье для издания The Wall Street Journal, которую публикует Инопресса.

"О том, что и почему делает российский президент Путин, обычно можно догадаться, подмечая, какие действия и ценности он ошибочно проецирует на других людей. Например, в последние несколько недель он обвинял украинское правительство в том, что оно лишило восточные области Украины автономии, а сам принимал меры для прекращения выборов в местные органы власти в России", - отмечает автор.

По словам Малиновски, когда Путин обвинил украинское правительство в нарушениях прав человека, это дурной знак. Американский чиновник признает, что новая власть Украины "не идеальна". "Но международные организации не обнаружили никаких доказательств того, что она подавляла или подавляет права этнического русского меньшинства в Крыму или на востоке Украины. С другой стороны, прокремлевские сепаратисты с растущей несдержанностью атакуют своих безоружных оппонентов", - говорится в статье.



По словам Малиновски, это началось в Крыму. Он приводит сразу несколько примеров: "местные власти объявили, что этнические татары должны будут покинуть свои земли", "накануне 70-летия депортации полиция провела массовые обыски в домах татар", "в последующие дни было более дюжины случаев, когда вооруженные люди атаковали местных и иностранных журналистов либо задерживали их. Пророссийские силы похищали и пытали украинских гражданских активистов".

Также в статье отмечается, что, исходя из соцопросов, подавляющее большинство жителей востока Украины не хотят присоединяться к России. "Но когда жители Донецка, Славянска и Харькова выходили протестовать против вмешательства Москвы, пророссийские ополченцы (экстремисты - ред.) неоднократно нападали на них", - напоминает автор.



"На востоке также интенсифицировались похищения, пытки и убийства", - отмечает он.



"Этими и другими способами Путин распространяет в Восточной Украине репрессии, которые в последние годы навязал в России. Это прямая противоположность тому, чем наслаждались бы жители Восточной Украины в составе единой Украины: местной автономией (расширением прав и самоуправлением, которые готова предоставить центральная власть - ред.), свободой выражения мнений и свободными и честными выборами под надзором международных наблюдателей. Таков не просто эффект от вмешательства Путина, но и, возможно, его цель", - говорится в статье.



Кризис в Украине - соперничество ценностей, делает вывод замгоссекретаря США. Он уверен, что сторонники идеи, что государство должно служить гражданам, соперничают с "режимами, полагающими, что должно быть наоборот".



Американский чиновник считает, что раньше США были правы, когда сотрудничали с Россией. Но "в ходе текущего кризиса мы правильно избегаем ошибки проецировать наши надежды на правителя России так, как он проецирует на нас свой цинизм", подытоживает издание.