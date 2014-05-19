В аннексированном Крыму "самооборона" побила российского журналиста

Сегодня, 19 мая, в оккупированном россиянами Симферополе представители так называемой "самообороны" задержали и побили корреспондента российского телеканала "Дождь" Петра Рузавина.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на телеканал ''Дождь".

По словам самого журналиста, люди в камуфляже подошли к нему, когда он вел съемку на центральной площади Симферополя, и они попали в кадр.

Представители так называемой "самообороны" потребовали от него удалить записи с карты памяти видеокамеры.

Сообщается, что журналист подчинился их требованию.

"На лестнице в помещении штаба один из них дважды ударил корреспондента ногой и сломал аккумулятор камеры", - пишут журналисты.

Позже его допросили в одном из кабинетов штаба, записали его паспортные данные и отпустили.

Кроме вышесказанного напомним, что это не первый случай, когда в Симферополе задерживают журналистов.

Так, 18 мая в оккупированном россиянами городе милиционеры задержали украинского журналиста Османа Пашаева и турецкого оператора Дженгиза Кизгина. Очевидцы сообщали, что их сильно избили. Позже, 19 мая, появилась информация об их освобождении.