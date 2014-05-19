Эксперт об "отводе" российских войск от границ Украины: верить Путину - обмануть себя

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин распорядился отвести российские войска от границ Украины, не подтвердилась. В то же время, сейчас отвод войск очень важен для нашей страны.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Отвода российских войск от границы, как о том сообщили российские СМИ со ссылкой на Кремль, мы не видим. Те сообщили, что "учения в Белгородской, Брянской и Ростовской областях России завершены", и солдатушки Путина вернутся по местам постоянной дислокации", - напомнил он.

По словам Тымчука, "не в первый раз Москва запускает эту "утку", мы к подобному вранью привыкли".

"Но сейчас для нас отвод российских войск крайне важен. По простой причине. Это не только снизило бы градус напряженности на Донбассе, но и освободило бы часть сил, которые сегодня держат оборону вдоль нашей восточной границы. А эти силы крайне нужны для обеспечения президентских выборов 25 мая в регионе", - отметил, в то же время, эксперт.



"Но будем ждать, что произойдет завтра. Может, войска России действительно уберутся с границы. Хотя верить Путину – значит обмануть себя. Плавали, знаем", - добавил эксперт.

Напомним, ранее информацию об отводе войск не подтвердили и в НАТО.

А секретарь СНБО Украины Андрей Парубий пошутил, что российская армия "не слушается" Путина - он третий раз говорит об отводе войск от Украины, а солдаты остаются возле наших границ.