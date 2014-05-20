Подробности нападения на базу силовиков на Харьковщине: это были профессионалы

Стали известны подробности нападения на палаточный городок украинских военных в Харьковской области, которые выполняют боевые задачи в рамках АТО.

Неизвестные напали на наших солдат в лесу между Изюмом и Славянском. В результате трехчасового боя погиб мужчина в гражданском, который мог быть проводником нападающих или же стал случайной жертвой, пишет Сегодня,

По словам одного из офицеров инфоцентра при АТО, поздно ночью наши военные зафиксировали движение в лесу и дали команду остановиться и сложить оружие. Однако эти люди не послушали. Более того, они использовали тепловизоры и дальномеры, чтобы определить движение в лагере и расстояние до него. Тогда солдаты сделали предупредительный выстрел вверх, но после того, как противники начали стрелять по ним, тоже открыли огонь на поражение.

Сколько было боевиков, военнослужащие не говорят, но уверяют: по оперативным данным, бойцов привезли к палаточному лагерю на четырех авто. Также известно, что огонь они вели из снайперских винтовок, автоматов и гранатомета.

"Это были профессионалы. Стреляли по боевым машинам, пытаясь обезвредить командира. И в темное время суток попадали в цель - окно размером 20 на 30 сантиметров", - говорит офицер.

В результате обстрела потерь среди украинских силовиков нет, лишь один из бойцов получил ранение легкой степени тяжести. Сколько же пострадало террористов - неизвестно. Кроме того, в зоне боевых действий оказались двое жителей села Каменка, что под Изюмом.

"Очевидцы видели, как поздно вечером они пытались словить машину и выехать в город. Что произошло дальше, неизвестно", - рассказывает глава Изюмской РГА Любовь Шамрай. В результате один из мужчин скончался на месте, а другой - 24-летний Александр - с ранением в области плеча сейчас находится в больнице.

Напомним, 16 мая, на Харьковщине в городе Изюме сепаратисты со стороны Донецкой области напали на базу бойцов, участвующих в антитеррористической операции