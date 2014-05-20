Западные СМИ уверены, что Путин отведет войска от Украины: умные люди убедили

Заявление о том, что Владимир Путин дал приказ отвести российские войска от границ Украины, на этот раз, скорее всего, нужно воспринимать всерьез. Президента РФ убедили, что вторжение в нашу страну будет ошибкой.

Об этом пишет американское издание The Daily Beast, статью которого публикует Инопресса.

"Российский президент снова объявил, что отводит свои войска от "края украинской пропасти". На сей раз он, вероятно, затеял это всерьез, причем у него есть веские причины", - пишет журналистка Анна Немцова. Она подкрепляет это мнение словами российских политологов - и консерваторов, и либералов.

"Что заставило Путина передумать насчет идеи, что армия должна быть готова помочь пророссийским "повстанцам" (террористам - ред.) в Восточной Украине? Почему он разочаровывает "повстанцев", которые ждут российских солдат как избавителей?" - задает вопрос издание.

"Умные люди наконец-то сумели его убедить, что насчет Украины он немного ошибался", - говорит Игорь Бунин, директор Центра политических технологий. Он перечисляет причины: "Пророссийские настроения не обязательно так значимы, как предпочитают их изображать некоторые; обеспечение Луганской и Донецкой областей средствами к существованию окажется дорогостоящим для России; и, самое главное, третья стадия санкций (со стороны Запада - ред.) создала опасность для российской экономики".

"Но главная причина отвода войск была связана с численностью военнослужащих", - отмечает издание. "Одно дело - вторгнуться в Украину, совсем другое - удержать оккупированные области под контролем", - говорит военный эксперт Александр Гольц. Пришлось бы создать тысячи блокпостов и направить в Украину солдат-срочников.

Между тем, "в эпицентре боев, в Славянске, сепаратисты раньше полагали, что российская армия придет через один-два дня", пишет журналистка. "Где дядя Вова? - вопрошали многие. - Собирается ли он нам помочь?"

Бунин прогнозирует: "Теперь Москва даст "повстанцам" (сепаратистам - ред.) знак, что надо прекратить борьбу. К концу этой недели Кремль признает результаты выборов в Киеве".

Прокремлевский эксперт Юрий Крупнов посетовал, что "в результате отступления наших (российских ред.) войск, в результате нашей слабости могла бы начаться война". Но он добавил: "Главная битва впереди - это битва за Центральную Азию".

Напомним, вслед за Путиным приказ отвести войска от границ Украины дал и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В то же время, по состоянию на вечер понедельника, 19 мая, НАТО, США и украинская сторона не подтверждали факта отвода войск.