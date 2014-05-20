На Донбассе террористы захватывают окружкомы: в Мариуполе ранен член комиссии

На Донбассе вооруженные люди захватывают участковые комиссии и окружкомы.

Так боевики захватили одну из участковых комиссий, которая входит в 59-ый избирательный округ с центром в Мариуполе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Центризбиркома Константин Хивренко, пишет "Украинская правда".

"По состоянию на 11.00 одну из участковых комиссий 59-го округа захвачена вооруженными людьми", - сказал он.

"Одному из членов этой комиссии нанесены телесные повреждения", - добавил он.

Также в ЦИК отметили, что в Луганской и Донецкой областях сепаратисты захватили 11 окружных избирательных комиссий, существует угроза захвата еще 8 ОИК, пишет УНИАН.

По оперативной информации, состоянием на 12.00 в Донецкой области из 22 окружных избирательных комиссий 6 захвачены или заблокированы в частности: № 42 (Донецк) №46 (Артемовск), №48 (Краматорск), № 51 (Горловка), № 53 (Енакиево), № 54 (Торез), еще относительно пяти сохраняется угроза захвата (№ 44 и №45 (Донецк), №52 (Горловка), №55 (Шахтерск), №62 (Старобешево).

В Луганской области из 12 окружных избирательных комиссий захвачены или заблокированы пять (№105 и №106 (Луганск), №108 (Краснодон), №109 (Красный Луч), №113 (Антрацит) и под угрозой захвата еще три (№ 107 (Алчевск) №112 (Свердловск) и №116 (Стаханов).

Напомним, ранее премьер Арсений Яценюк заявил, что попытки террористов на Донбассе сорвать выборы обречены на провал.

В Донецкой и Луганской областях отрабатывается отдельная схема обеспечения правопорядка на выборах 25 мая.