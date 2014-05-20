Террористы против акции "За мирный Донбасс": угрожают водителям и обстреляли вертолет

Сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" вооруженные битами и палками напали на машины, которые сигналили на улице в поддержку акции "За мирный Донбасс!"

Об этом рассказал очевидец, пишет "ОстроВ".

По информации собеседника агентства, в районе Библиотеки имени Крупской бросились с битами на машины. Пытались бить стекла. Там сейчас уже "cкорые" дежурят", - сообщил он.

Кроме того, как стало известно изданию из собственных источников, активисты самопровозглашенной "республики" пришли в офисы нескольких городских служб такси и под угрозами физической расправы требовали водителей не принимать участие в акции в поддержку мира.

Также боевики из стрелкового оружия обстреливают вертолет, кружащийся над центром Донецка, - пишет издание.

"Вертолет сделал два круга и каждый раз, когда он пролетал над центром города, по нему открывали стрельбу", отмечает корреспондент портала.

Напомним, 20 мая в Донецке и области по инициативе организаций гражданского общества проходит предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации на Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства.

Предприятия региона вышли на предупредительную забастовку, а автомобилисты поддержали акцию звуком включенных клаксонов.

видео: Типичный Донецк; NGO DONETSK