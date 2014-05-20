Пограничники не видят российских войск в 10 км от границы, 100 км - вопрос не к ним

Помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов заявил, что присутствия российский войск на расстоянии 10 км от украинской границы не наблюдается.

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает УНИАН.

По его словам, вчера днем и ночью легкомоторный самолет Пограничной службы, оснащенный спецтехникой, в частности тепловизорами, обследовал участок украинско-российской границы общей длиной 820 км.

"Никаких правонарушений, никаких колонн, которые приближаются к границе, мы не увидели. Что касается наличия российских войск на расстоянии 10 км от границы - их нет. Что происходит на расстоянии 100 км - это вопрос не к нам", - сказал Астахов.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера президент РФ Владимир Путин приказал отвести войска от украинской границы, однако в НАТО заявили, что не увидели отвода войск.