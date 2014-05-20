Тягнибок заявил, что для развития Украины необходима люстрация

Без принятия закона о люстрации и очищения власти нельзя обеспечить мир и положительные изменения в Украине.



Об этом во вторник, 20 мая, заявил с трибуны Верховной Рады лидер парламентской фракции "Свобода" Олег Тягнибок. По его словам, люстрация поможет в борьбе против саботажа и препятствования реальным изменениям в Украине, необходимым обществу и государству, пишет УНИАН.



"Мы должны осознать, что сейчас началась ползучая контрреволюция, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будет принят закон о люстрации. Не будет очищения власти – ничего не изменится. Саботаж продолжится, а о развитии и реформах можно будет забыть", - отметил Тягнибок.



Кандидат в президенты от националистов подчеркнул, что затягивание процесса люстрации может привести к фактической потере Украиной своей государственности.



"Информационное пространство Украины сегодня оккупировано. Грязь льется на наших слушателей и зрителей. Мы уже несколько месяцев фактически пребываем в состоянии войны с Россией, а на украинских каналах транслируют сериалы про "русских ментов" и "героизм русской армии". В налоговой, на таможне – те же коррупционные схемы работают и дальше. Это нужно остановить, и чем скорее – тем лучше, иначе можем потерять государство. Поэтому люстрация является основной: не будет очищения власти – старые кадры останутся и дальше", - заявил Тягнибок.



Также народный депутат призвал незамедлительно рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Олега Царева.



"Почему-то этого пункта нет в повестке дня, а люди этого ждут. Генпрокуратура, в свою очередь, должна и далее направлять представления о снятии иммунитета со всех так называемых народных депутатов, которые поддерживают террористов и сепаратизм", - подчеркнул Тягнибок.