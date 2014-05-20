Аваков обратился к милиции Донбасса: предатели ответят перед народом

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к работникам органов и подразделений внутренних дел Донецкой и Луганской областей и напомнил, что милиция должна служить только украинскому народу, руководствоваться Конституцией и законами Украины, а личный состав своими действиями подтверждать верность присяге и подчиняется только законным руководителям.

Его обращение публикует пресс-служба МВД.

"Учитывая сложную ситуацию в юго-восточном регионе, призываю весь личный состав не выполнять каких-либо приказов самозваных лидеров нелегитимных территориальных образований, не допускать каких-либо противоправных действий, противоречащих Закону "О милиции", положениям присяги сотрудника органов внутренних дел, другим нормам права и морали, - говорится в обращении министра.

По словам Авакова, те лица, которые ради удовлетворения карьерных амбиций, иных корыстных побуждений поддадутся соблазнительным обещаниям политических авантюристов и проходимцев, предадут закон и присягу - будут отвечать перед украинским народом.

"Хочу напомнить, что согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", уволенным со службы по отрицательным мотивам, в связи с осуждением материальная помощь не предоставляется, а пенсия назначается на общих основаниях", - подчеркнул глава МВД.

Аваков также напомнил, что обязанность каждого работника милиции – беспрекословное и ответственное исполнение требований законов, присяги, приказов МВД Украины, направленных на защиту независимости и единства Украины, ее народа, безопасности и мира на улицах и в домах граждан. Остальное – это путь к разрушению системы МВД, небытию и раздору.

"Уверен, что милиция Донбасса и Луганщины в сложное для государства время с глубоким пониманием отнесется к выполнению возложенных на нее служебных задач, с честью и достоинством выдержит этот непростой экзамен и приложит максимальные усилия для утверждения мира, спокойствия и законности в регионе", - подыожыл Аваков.

Ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе проходит антитеррористическая операция украинских силовиков.