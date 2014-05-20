СБУ обвинила российские СМИ в использовании 25-го кадра

Служба безопасности Украины имеет доказательства использования российскими средствами массовой информации технологии "25-го кадра" для воздействия на зрителей.

Об этом во время брифинга заявила глава пресс-службы СБУ Марина Остапенко, сообщает Украинская правда, ссылаясь на "Украинские новости".

По ее словам, СБУ два месяца изучала видеоматериалы, которые транслируют российские телеканалы, и обнаружила в них запрещенные международным законодательством технологии психологического воздействия на аудиторию, в частности, так называемый "25-й кадр".

"Они относятся к опасным методам информационно-психологического влияния", - подчеркнула Остапенко.

Также во время брифинга был продемонстрирован видеофрагмент выпуска новостей на телеканале "Россия-24".

На протяжении всего выпуска о событиях в Одессе 2 мая, в углу экрана появляются малозаметные надписи: "поджог правый сектор", "людей убивают бандеровцы", "Нацгвардия убийцы".

В то же время в СБУ подчеркнули, что российские телеканалы используют и другие методы влияния на зрителей.

Между тем, психолог СБУ Оксана Сербиненко утверждает, что так называемая технология "25-го кадра" является достаточно давней и не самой эффективной.

"Есть все же более новые способы влиять на аудиторию. Российские СМИ используют "25-й кадр", видимо, как давний и надежный метод", - подчеркнула она.

В свою очередь в СБУ пообещали, что будут реагировать на такие действия российских медиа "в правовом поле".

Кроме вышесказанного напомним, что ранее социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, чтобы выяснить, кому больше всего доверяют украинцы.

В результате исследование социологи установили, что жители Украины больше всего доверяют церкви, а российские СМИ, в свою очередь, вызывают у украинцев меньше всего доверия.