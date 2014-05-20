Эксперт об "отводе" российских войск: Москва играет, но боится новых санкций Запада

Президент РФ Владимир Путин, а потом министр обороны Сергей Шойгу заявили об отводе российских войск от украинской границы потому, что над Москвой нависла реальная угроза введения третьего пакета санкций.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал в комментарии "Главреду".

Эксперт напомнил, что заявления об отводе российских войск от границы с Украиной звучат не впервые. "В двух предыдущих случаях за заявлениями не последовали реальные действия. И были это своеобразные маневры, основной целью которых было, прежде всего, введение в заблуждение украинской стороны и западных партнеров. Потому, имея такой опыт, нужно крайне осторожно высказывать надежду на то, что Россия изменила свою позицию. Однако нужно подождать – вдруг она поведет себя не так, как в те разы", - поделился мнением Мельник.

"Такие заявления делаются Россией для того, чтобы успокоить мировое сообщество и чтобы по возможности избежать дальнейших санкций. Это – своеобразные маневры. Что является их конечной целью? Покажут ближайшие несколько дней. Не последнюю роль при этом играет реальная угроза введения третьего пакета санкций. Потому что мировые лидеры дали четкий сигнал о том, что если Россия будет препятствовать проведению выборов в Украине, то за этим последуют санкции", - рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Такая игра России может длиться до окончания избирательной кампании в Украине. А после того, как в Украине будет избран новый президент, многое будет зависеть от шагов украинской стороны", - подытожил Алексей Мельник.

Ранее "Главред" сообщал, что НАТО не увидело отвода российских войск от украинской границы.

Фото: sprotyv.info